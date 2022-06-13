Не несите это в дом: врач-пульмонолог рассказал, почему цветочные букеты - весьма опасная штука

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему цветочные букеты - довольно опасная штука. По словам медика, букеты не стоит приносить в свой дома, поскольку цветы способны нанести вред здоровью обитателей жилья - они выделяют токсины.

Большая часть цветов для последующего составления букетов выращивается в теплицах, где их щедро обрабатывают химикатами, пестицидами. А потому покупные букеты, считает доктор, это - настоящая "химическая бомба замедленного действия".

"Все эти цветочки обработаны химией. Их выращивают в теплицах и опрыскивают такими дозами пестицидов и прочей химии, что цветы становятся химической бомбой. Поэтому их лучше нюхать на улице, а не приносить в квартиру или в больницу", — пояснил врач.