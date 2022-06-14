Названа дата открытия скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани

Заместитель главы правительства Марат Хуснуллин заявил, что движение по основному ходу трассы М-12 будет открыто для автомобилистов уже в конце 2023 года. Таким образом, путь от Москвы до столицы Татарстана займет всего 6,5 часов, пишут "Известия".

На данный момент работы по строительству дороги идут с опережением графика. И несколько участков будут сданы значительно раньше запланированного срока - уже в 2022 году. На строительстве скоростной трассы работают около 20 тысяч рабочих, и число строителей планируется увеличить до 30 тысяч. Почти все материалы, используемые в строительстве (на 95%), российские.

Изначально М-12 задумывалась частью международного маршрута Европа - Западный Китай. Магистраль свяжет Подмосковье, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Путин выступил с предложением продлить дорогу до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.