Отец до смерти избил рецидивиста за домогательства к его 13-летней дочери

В Волгограде отец не выдержал, не справился с эмоциями и избил до смерти рецидивиста за домогательства к его 13-летней дочери. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предварительно установлено, что мужчина, распивая алкоголь, увидел 13-летнюю девочку и предложил ей познакомиться. Та согласилась, и мужчина угостил новую знакомую алкоголем. В какой-то момент он начал домогаться до девочки, трогать ее за интимные места. Школьница сбежала и дома все рассказала отцу. Тот сразу пошел на поиски извращенца.

Когда он нашел его, начал избивать. От полученных травм ранее судимый мужчина умер в больнице.