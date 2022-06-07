Итальянский журналист рассказал, кто сейчас на самом деле одерживает победу на Украине

Итальянский журналист Марко Травальо, сотрудник телеканала La7, в прямом эфире сообщил, что в СМИ очень много лжи относительно ситуации на Украине, он призвал не верить "жареным" фактам об армии России. По словам Марко, победу на Украине сейчас уверенно одерживают русские, и это происходит независимо от желания СМИ Запада выставить кампанию как победоносную для ВСУ.

"О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", — отметил Травальо.

Также Марко призвал власти Италии не давать Киеву оружия, ограничиться только гуманитарной помощью.

"Даже наша Конституция запрещает снабжать оружием воюющую страну, которая не выступает в роли нашего союзника", — считает журналист.