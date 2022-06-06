В МИД России подтвердили, что несколько стран закрыли небо для самолета с Сергеем Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что некоторые страны Европы действительно закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролёт рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", — приводит РИА "Новости" слова Захаровой.

Небо для российского дипрейса закрыли Болгария, Северная Македония, Черногория.