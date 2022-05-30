В Ульяновске местная жительница не смогла к отпуску получить загранпаспорт, поскольку не прошли проверку отпечатки ее пальцев. Узор на подушечках пальцев изменился и-за постоянного и частого использования антисептика.

Новостной портал octagon.media пишет, что женщина решила сменить загранпаспорт, срок действия которого подошел к концу. Она подала документы на биометрический документ. При регистрации был сделан отпечаток пальца, но при получении даже после нескольких попыток сканер не опознал ее отпечатки.

Сотрудники центра рассказали, что это не первый случай - такое действительно иногда происходит и связывают они это с тем, что, в связи с пандемией, люди стали часто использовать антисептические средства, от которые непосредственно страдает и кожа.

Женщине посоветовали на протяжении нескольких дней обрабатывать кожу увлажняющими кремами, однако это тоже не помогло - система не распознала отпечатков. В результате ей пришлось получить загранпаспорт со справкой, в которой прописано, что биометрические данные получить не удалось.