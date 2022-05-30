Сотрудники полиции в Ставрополе расследует дело о жестоком избиении местного пенсионера. Мужчина, как сообщает "Блокнот Ставрополь", нарисовал на заборе своего частного дома букву Z, чтобы выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине. Полюбовавшись результатом труда, пенсионер решил, что одной буквы мало и нанес такие же на заборы своих соседей.

В этот момент из соседнего дома вышел мужчина в два раза моложе пенсионера по возрасту и повалил старика на землю, а потом начал бить ногами. Подобрав упавшую с головы пенсионера кепку, агрессор ею начал стирать нарисованный мелом символ.

"Я получил не увечья, а оскорбление за всю страну", - заявил пенсионер местным журналистам.

Теперь этим инцидентом занимаются правоохранители. Они опросили обе стороны и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.