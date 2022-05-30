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Фото: topdaynews.ru

Выразил гражданскую позицию: пенсионера жестоко избили за букву Z на заборе

30.05.2022, 10:47 66 prokazan.ru
Сотрудники полиции в Ставрополе расследует дело о жестоком избиении местного пенсионера. Мужчина, как сообщает "Блокнот Ставрополь", нарисовал на заборе своего частного дома букву Z, чтобы выразить свою поддержку спецоперации РФ на Украине. Полюбовавшись результатом труда, пенсионер решил, что одной буквы мало и нанес такие же на заборы своих соседей.
 
В этот момент из соседнего дома вышел мужчина в два раза моложе пенсионера по возрасту и повалил старика на землю, а потом начал бить ногами. Подобрав упавшую с головы пенсионера кепку, агрессор ею начал стирать нарисованный мелом символ.

"Я получил не увечья, а оскорбление за всю страну", - заявил пенсионер местным журналистам. 

Теперь этим инцидентом занимаются правоохранители. Они опросили обе стороны и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Происшествия Новости России
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Певцам детского хора внезапно стало плохо во время концерта в филармонии
00:01, 26.05.2022
Спокойно стоял и смотрел, как они не могут выбраться: мужчина поджег дом с экс-женой и детьми внутри
20:00, 25.05.2022
Певица Наргиз задержана в Домодедово и будет депортирована из России
17:40, 25.05.2022
Позарился на ребенка: 74-летнего тренера по фехтованию подозревают в домогательствах к 9-летней
16:15, 25.05.2022
Тела двоих родных братьев обнаружили около жилого дома
15:33, 25.05.2022
Матвиенко призвала не устраивать в РФ охоту на ведьм из-за несогласных со спецоперацией на Украине
14:57, 25.05.2022
В коллекторе рядом со строящимся домом нашли 3 тела: Личности умерших и давность смерти выясняются
13:59, 25.05.2022
Хочется бургер? Врачи рассказали, что тяга к жирному и сладкому - очень опасный признак
13:42, 25.05.2022
Кошмар длился 14 лет: мужчину обвинили в насилии над падчерицей, впервые это случилось в 3 года
13:33, 25.05.2022
Хотел прогнать прыгунов по крышам: Пенсионер стрелял в подростков – одного серьезно травмировало
13:28, 25.05.2022
Отмыли, причесали: появились снимки звезды Дома-2 Григоренко, который недавно был бомжом
12:40, 25.05.2022
От бакалавриата и магистратуры в России хотят отказаться: Чем заменят Болонскую систему образования?
10:57, 25.05.2022
Тела трех человек нашли в коллекторе у строящегося дома
09:09, 25.05.2022
Запорожская область Украины следом за Херсонской попросилась в состав РФ
07:00, 25.05.2022
Из-за ревности досталось не только жене, но и теще: Мужчина облил бензином и поджег двух сожительниц
06:30, 25.05.2022
Схватила за волосы, ударила подбородком об парту: Учитель биологии избила школьницу во время урока
05:00, 25.05.2022
Не хотели погостить: 35-летний мужчина силой удерживал в квартире трех девушек
04:30, 25.05.2022
Избила табуреткой и прижгла утюгом: Мать-одиночка разозлилась на детей за опоздание домой
03:00, 25.05.2022
Побоями не ограничился: 16-летний подросток заступился за отца и ударил соседа ножом
01:00, 25.05.2022
Надоели: мужчина облил тещу и жену бензином и поджег их
19:36, 24.05.2022
Водитель поздно заметил и не успел затормозить: 6-летний ребенок погиб под колесами автобуса
17:16, 24.05.2022
Зашел в ванную и умер: Мать нашла тело 9-летнего сына, отравившегося угарным газом
16:33, 24.05.2022
Регина Тодоренко на большом сроке беременности улетела из России
16:32, 24.05.2022
Оставила малыша в унитазе: Мать утопила новорожденного сына
16:14, 24.05.2022
На бывшего татарстанского полицейского завели дело за прыжки на голове у задержанного
15:46, 24.05.2022
Верховный муфтий России заявил, что Запад хочет занять место дьявола
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
15:17, 24.05.2022
Решила утром причесаться и нашла в голове нож: Женщина обратилась к врачам с ранением
15:13, 24.05.2022
Подростки заподозрили 13-летнего ровесника в гомосексуализме и жестоко с ним поступили
14:28, 24.05.2022
Жизни важнее: Шойгу заявил, что Россия сознательно затягивает наступление на Украине
14:07, 24.05.2022
Завербованный СБУ подросток готовил теракты в школах Татарстана и других регионов
13:55, 24.05.2022
Тело 27-летней девушки нашли в частном доме с перерезанным горлом
13:05, 24.05.2022
Встал на задержанного и прыгнул на нем 6 раз: Экс-сотрудника Тукаевского ОВД обвиняют в избиении
10:26, 24.05.2022
Можно и прав лишиться: ГИБДД начнет на дорогах новую спецоперацию
10:05, 24.05.2022
Девушка, которую дважды похищал жених, после его смерти пропала без вести
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Самый большой в этом году астероид приблизится к Земле в пятницу, 27 мая
07:00, 24.05.2022
Лишь дерево остановило: Пьяный водитель без водительских прав протаранил три машины и сбил школьника
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Прилетело сверху во время прогулки: 6-летнему мальчику проломила голову бутылка, выброшенная из окна
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16-летняя устроила ДТП, в котором один человек погиб и трое пострадали
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Сказал, что упал на арматуру: Восьмиклассница во время игры тяжело ранила ножом сверстника
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Последний прыжок: В бассейне фитнес-клуба утонул 4-летний мальчик – родственники находились рядом
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Мужчина изнасиловал в парке 22-летнюю незнакомку и избил ее спутника
21:26, 23.05.2022
На сигналы не реагировала, экстренное торможение не помогло: Поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
20:00, 23.05.2022
Финалистка Мисс Россия сбила школьника в центре города
19:00, 23.05.2022
Племянник замминистра обороны РФ погиб в боях на Украине
17:24, 23.05.2022
Избил парня, а его девушку – изнасиловал: Двое пострадали от ранее судимого 32-летнего мужчины
15:38, 23.05.2022
Украинский суд дал российскому военному пожизненный срок: что предпримет РФ?
14:04, 23.05.2022
Сын покойного Жириновского сменил фамилию, имя и отчество
13:58, 23.05.2022
Выпил, уснул, задавил: Восьмимесячный ребенок задохнулся под тяжестью собственного отца
10:26, 23.05.2022
Сердце разбито: светский обозреватель заявил, что Алину Загитову бросил хоккеист из Казани
09:21, 23.05.2022
Они уже здесь: переползающая дорогу женщина-зомби была замечена в минувшие выходные
14:38, 22.05.2022
Ничего не помню: Украинский экс-депутат зарезал своих детей и попытался убить жену
07:00, 21.05.2022
Применили оружие на почве ненависти: 4 подростка в парке стреляли в мужчину
05:00, 21.05.2022
Борцы случайно учинили массовую драку на турнире
04:30, 21.05.2022
Должен был просто присмотреть: Педофил домогался ребенка и избил его мать
03:00, 21.05.2022
Упала на бетон и впала в кому: Пьяная 12-летняя девочка потеряла равновесие у подъезда
00:01, 21.05.2022
В психлечебнице Бутырки майнили криптовалюты: пройдут масштабные проверки
20:00, 20.05.2022
Третьеклассника за фразу «Слава Украине» вызвали в отдел полиции
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:21, 20.05.2022
Устроил кровавую бойню в день рождения дочери: Мужчина ударил ножом пасынка и жену – подросток умер
16:18, 20.05.2022
Женщина чудом выжила после удара ножом в голову: нож она даже не заметила
15:51, 20.05.2022
Новая смертельная напасть: ВОЗ собирает экстренную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы
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14:35, 20.05.2022
Попросили присмотреть за ребенком: педофил изнасиловал малыша и избил его мать
14:24, 20.05.2022
Председателя адвокатской коллегии задержали за изнасилование душевнобольного мужчины
14:06, 20.05.2022
Шойгу заявил, что с Азовстали сдались в плен уже 1900 националистов
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До медового месяца не дошло: На второй день после свадьбы жена убила мужа во время празднования
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Задержан любитель «перформансов»: Мужчина ходил голым, приставал к прохожим и напал на ребенка
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Курс доллара впервые с 2018 года опустился ниже 58 рублей
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Новобрачная одним ударом убила своего жениха прямо на свадьбе
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При раскопках частного дома рабочие нашли останки нескольких человек
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Застрелили и оставили в частном доме: Расследуется тройное убийство после обнаружения тел мужчин
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Классика жанра:Сантехник соблазнил замужнюю клиентку,снял интим на видео и шантажировал,требуя денег
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Пришла с работы, вскрыла замок и нашла тела: Женщина обнаружила у себя дома убитых мужа и свекровь
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Худший подарок: Мальчик совершил самоубийство в разгар праздника в честь дня рождения матери
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Ученика второго класса нашли мертвым в день рождения его мамы
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Мужчина без причин набросился на 14-летнего мальчика на улице и нанес удар ножом в горло
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Сантехник шантажировал пенсионерку секс-видео с ее участием
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Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
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Сделала уколы – начались судороги: Двоим внукам стало плохо после лекарств, которые ввела им бабушка
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«Жалобно скулил и лаял»: должник спрятался от приставов, притворившись собакой
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Восьмиклассник втайне от родителей купил автомобиль и на нем сбил ребенка
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Двое детей оказались в реанимации на ИВЛ с судорогами после уколов бабушки
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Лишил жизни из-за замечания: Мужчина заколол ножом в спину велосипедиста за просьбу не мусорить
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На лидера ДДТ Юрия Шевчука составили протокол после концерта
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Замкомандира Айдара* попытался спрятаться в РФ под видом беженца
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Помощник президента России предрек глобальный голод уже к концу года
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Хотел откосить от алиментов, притворившись собакой: Приставы нашли горе-отца у него дома под одеялом
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Сенатор Клишас заявил, что импортозамещение в РФ полностью провалилось, а отчеты - бравурные
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Четвероногий враг: Домашняя собака насмерть загрызла 5-летнего мальчика
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Инородным предметом в пищеводе был зубной протез:Врачи спасли мужчину,проглотившего вставную челюсть
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Мужчина отсидел 13 лет за преступление, которого не совершал
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Пропавшую многодетную мать нашли убитой в гаражах
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Репетировала танец, потеряла сознание и упала: 9-летняя девочка скончалась в актовом зале школы
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Никто не ожидал: домашний пес насмерть загрыз пятилетнего мальчика
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Украинские ВС рано утром атаковали российское село: есть погибший и раненые
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Карпович, пока!: Прилучный проводит отпуск вместе с новой возлюбленной – кто она?
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Урганта и Светлакова уволили из фильма «Ёлки-9»
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Решили уединиться: в гаражном кооперативе в машине нашли мертвыми подростков - юношу и девушку
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Нашествие коров: Животные напали на женщину и двух детей, один ребенок в больнице
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Спецназовцы штурмом взяли бордель с проститутками
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Кадыров объяснил, нужно ли объявлять сейчас в России общую мобилизацию, чтобы добить шайтанов
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Новым главой фракции ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий
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Пленный боец ВСУ рассказал, как в реальности обстоят дела на линии фронта в ЛНР
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Я спасу тебя, принцесса!: голый мужчина бегал по улице и громил автомобили
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ГИБДД проводит проверку водителей, в ходе которой может быть изъято авто
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Мужчина из ревности спалил автомобили своих коллег
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И медаль верни, и призовые: российского гимнаста дисквалифицировали за Z на форме
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«Пойдёмте могилки копать»: родители возмутились странными методами воспитателя садика
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Недоношенного младенца нашли в частном туалете
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Трое мужчин едва смогли оторвать ручного медвежонка от лица девушки
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Трофейный боеприпас, привезенный с Донбасса, рванул в автомобиле, двое пострадали
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Элвин Грей дал концерт для сидельцев в колонии
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Мужчина-патриот убил сестру за отказ участвовать в «Бессмертном полку»
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
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Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
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Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
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Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью