Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке до 10,79%

Банк «Открытие» сразу после решения Банка России о снижении ключевой ставки улучшил условия по ипотеке. Новая минимальная ставка — 10,79% годовых — установлена на покупку квартир как на первичном, так и на вторичном рынке.

Снижение составило 3 п.п., что особенно важно для вторичного рынка, где нет льготных государственных программ.

Ставка доступна для заемщиков с крупным чеком.

По всем программам как для готового, так и строящегося жилья максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Размер первоначального взноса начинается от 10%.

Оформить ипотеку на вторичном рынке клиенты могут лишь с одним посещением офиса. Достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка, а после предварительного одобрения лимита — загрузить все необходимые документы через личный кабинет на сайте. В офис банка необходимо приехать только для подписания кредитного договора.

Подать заявку и получить более подробную информацию по всем ипотечным программам можно на сайте банка.