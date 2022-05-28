В Московской области пригородный поезд насмерть сбил женщину с младенцем на руках. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, драма разыгралась между станциями 63 километр и Шевлягино в окрестностях города Раменское.

По словам очевидцев, женщина сама взяла ребенка из коляски и бросилась под колеса состава. Известно, что погибшей было 37 лет, от полученных травм и она, и ребенок скончались до приезда медиков.

Мотивы поступка и обстоятельства трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело. Восточный транспортный прокурор Сергей Антонов взял расследование под контроль.