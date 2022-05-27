Сегодня, 27 мая, в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Дружбы певцу и композитору Александру Розенбауму. Орден "Дуслык" вручен за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

"Вручил Александру Яковлевичу Розенбауму Орден "Дуслык»! Татарстанцы очень любят творчество этого талантливого музыканта!" - написал Минниханов в соцсетях.

Александр Розенбаум поблагодарил за высокую награду и отметил, что очень любит Татарстан и всегда с большим удовольствием дает здесь концерты.

"Служу России и татарскому народу!" — сказал певец.