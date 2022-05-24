Авиастроительный и Советский районы столицы Татарстана в предстоящий четверг, 26 мая, останутся без газоснабжения. Как сообщает мэрия Казани, временные неудобства вызваны необходимость капитального ремонта и технического обслуживания газораспределительных пунктов.

26 мая с 8 утра отключат газ в поселке Константиновка. Не будет газа до 27 мая по улицам Зеленая, Ноксинская, Односторонняя, Школьная, Советская, Юности и Южная.

В поселке Щербаково газ в то же время будет отключен на тот же срок на улицам: Дачная, Зеленая, Лесная, Молодежная, Новая, Ноксинская, Обочная, Речная, Садовая и Центральная.