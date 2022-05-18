Китайский портал gooood, входящий в топ-5 архитектурных порталов мира, включил два татарстанских парка в рейтинг лучших российских объектов. Такой чести были удостоены крытый экстрим-парк "Урам" в Казани и площадь "Азатлык" в Набережных Челнах.

"Урам" обошелся бюджету Татарстана почти в 367 миллионов рублей. Ему китайские эксперты дыли 14-е место из 25 возможных. А площади "Азатлык" портал дал 16-е место.

На первое место в ТОП-25 китайцы поставили штаб-квартиру Русской медной компании в Екатеринбурге, на второе — обновленный парк "Ривьера" в городе Сочи, замыкает тройку футбольный стадион в Нижнем Новгороде.