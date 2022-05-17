В Татарстане правоохранители возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде систематически и долго избивала своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

32-летняя жительница Высокогорского района с октября прошлого года по апрель этого года пила и лупила своего 9-летнего сына.

В очередной раз женщина нанесла ребенку побои 12 апреля, после чего учительница в школе заметила на теле мальчика ссадины. Мальчик сказал, что случайно травмировался, когда играл с собакой. Но в дальнейшем выяснилось, что била школьника собственная мать.

Причастность к совершению преступления женщина признала. На нее возбудили уголовное дело по нескольким статьям — "Истязание несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мальчика поместили в специализированное учреждение.