В Татарстане пьяный мужчина зарезал знакомого на лестничной площадке

В Нижнекамске в доме №7 по улице Корабельной в одном из подъездов во время конфликта мужчина ударил своего оппонента ножом. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Нижнекамскому району.

По предварительным данным следствия, 40-летний мужчина выпивал у себя дома с двумя женщинами. Выйдя в подъезд, он встретил знакомого, с которым у него завязался спор, который закончился поножовщиной.

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось, от полученных ран он скончался. Нападавшего задержали. Он во всем сознался.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»", - сообщает пресс-служба управления МВД по Нижнекамскому району.