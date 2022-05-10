При трансляции праздничного концерта 9 мая Первый канал допустил досадную ошибку, которую заметили внимательные зрители. За заднем фоне у выступающих артистов показывали кадры военной хроники, фото людей, и среди них оказалась фотография знаменитой криминальной пары из США Бонни и Клайда.

Концерт до сих пор можно посмотреть на сайте телеканала, а кадр, который похож на снимок грабителей, можно увидеть, перемотав запись на 18:13. Оригинальная фотография американских преступников была сделана в 1933 году, на ней можно увидеть прижимающихся друг к другу мужчину и женщину в темной одежде рядом с авто.