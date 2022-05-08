Следует беречь как зеницу ока: Известна самая «хрупкая» и опасная группа крови

Ученые из Гарвардского университета провели исследование, которое определило самое «слабое» звено среди носителей групп крови.

Им оказались обладатели редчайшей и востребованной – четвертой группы крови. Если быть точнее, уязвимыми являются ее носители с отрицательным резус-фактором.

Таким людям нужно особенно остерегаться нескольких факторов. Первый из них – старческое слабоумие: риск больше на 82%, по сравнению с обладателями других групп крови. Также в данный перечень входят ослабленный иммунитет и употребление жирной, острой или жареной пищи.