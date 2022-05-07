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Фото: tass.ru

Кортеж главы Калмыкии попал в смертельное ДТП, погиб 11-летний ребенок

07.05.2022, 14:39 56 prokazan.ru
11-летний ребенок погиб в страшной аварии с участием кортежа главы Республики Калмыкия Бату Хасикова, сообщает Telegram-канал 112.
 
ДТП случилось на трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. Внедорожник Toyota Land Cruiser из кортежа выскочил на встречную полосу и врезался в Kia Rio, где ехал маленький пассажир. Ребенок скончался на месте, водителю и двум взрослым пассажирам Kia Rio потребовалась медицинская помощь.
 
В нарушении правил дорожного движения, которое повлекло такие последствия, подозревается сотрудник администрации Калмыкии, который работает там с 2020 года. Сам глава республики Хасиков ехал в другом автомобиле.
ДТП Происшествия Смерть Новости России
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Мужчина очнулся в реанимации, схватил нож и напал на медиков в больнице: застрелили при задержании
16:07, 28.04.2022
В Саратовской области потерпел крушение вертолет «Ансат», произведенный в Казани
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Дмитрий Песков рассказал, как Путин будет проводить майские праздники
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Мужчина убил мать, расчленил тело и спрятал голову, руки и документы в лесу
11:10, 28.04.2022
Женщина, которая по-пьяни положила голову на рельсы, отсудила у РЖД 50 тысяч
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Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская призвала отменить писателей Акунина, Глуховского и Быкова
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Получите за шлагбаум: разгневанный бывший военный обстрелял и спалил машины чиновников
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Врач назвал смертельно опасную травму, которую можно получить на даче
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Восемь школьниц госпитализированы с отравлением моющим средством
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
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Мать выбросила тело убитого ею младенца в общественный туалет
16:24, 27.04.2022
Против знатока Что? Где? Когда? Аскерова Следком возбудил дело о реабилитации нацизма
15:56, 27.04.2022
Мать утопила своего семилетнего сына в ванне
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Юная девушка попала под следствие за секс со школьником на протяжении 1,5 лет
14:14, 27.04.2022
Председатель Счетной палаты Кудрин рассказал, какой будет инфляция в 2022 году в России
11:18, 27.04.2022
Порвала за секунды: 12-летняя школьница погибла после нападения овчарки
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Знакомая ульяновского стрелка рассказала, что его с детства все обижали
09:44, 27.04.2022
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08:52, 27.04.2022
Можно подать уже сейчас: на Госуслугах досрочно открыли форму заявлений на новую путинскую выплату
08:36, 27.04.2022
В ряде российских областей ночью сработали системы ПВО
05:00, 27.04.2022
Если потеют ладони - срочно к врачу: медик рассказала об опасности такого симптома
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Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью