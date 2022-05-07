11-летний ребенок погиб в страшной аварии с участием кортежа главы Республики Калмыкия Бату Хасикова, сообщает Telegram-канал 112.

ДТП случилось на трассе Астрахань-Элиста-Ставрополь. Внедорожник Toyota Land Cruiser из кортежа выскочил на встречную полосу и врезался в Kia Rio, где ехал маленький пассажир. Ребенок скончался на месте, водителю и двум взрослым пассажирам Kia Rio потребовалась медицинская помощь.

В нарушении правил дорожного движения, которое повлекло такие последствия, подозревается сотрудник администрации Калмыкии, который работает там с 2020 года. Сам глава республики Хасиков ехал в другом автомобиле.