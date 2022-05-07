Абсолютно голая женщина попала в поле зрения очевидцев в Нижнекамске. Дама стояла на улице 50 лет Октября посреди проезжей части, не боясь быть сбитой проезжавшими мимо автомобилями.

Очевидцы предположили, что причин такому поведению может быть две: либо у женщины что-то случилось, ее раздели и в таком виде выгнали на дорогу, либо, что вероятнее, у нее есть проблемы с психикой, которые обострились по весне.

После появления кадров в социальных сетях нашли и те, кто упрекнул очевидцев в черствости: никто не подошел и не спросил голую женщину, что у нее случилось.