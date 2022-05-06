Дачный сезон лишь недавно открылся, а к медикам уже пошли травмированные дачники, которые позабыли о технике безопасности при работах на участках.

В Казани одному из пострадавших брусок насквозь пробил мягкие ткани рядом с ключицей, а на другого обрушилась кирпичная стена.

Как сообщает "Татарстан-24", 19-летний Айдар стал жертвой деревянного бруса: большой, 5 на 10 сантиметров, брусок застрял в его грудине, пробив ее насквозь. Однако Айдару повезло - не пострадали важные сосуды, нервы и артерии.

Травматологи совместно с сосудистыми и торакальными хирургами РКБ провели сложнейшую операцию по извлечению деревянного бруска и остеосинтез. Теперь медики называют Айдара парнем, родившимся в рубашке.