Аналитики рынка труда выяснили у работодателей, кого они собираются уволить в первую очередь, коли дело дойдет до сокращения штата.

Выяснилось, что 26% работодателей готовы расстаться с администраторами. 22% начальников готовы сокращать сотрудников, занимающихся продажами и аккаунтингом. 21% работодателей намерены сократить специалистов HR-отделов.

18% начальников допустили, что в случае необходимости уволят производственный персонал. 16% расстанутся с маркетологами. 13% компаний готовы проредить ряды руководящего состава.