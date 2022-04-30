Мертвого младенца нашли в квартире жилого дома на улице Богайчука в Петербурге. Причины гибели новорожденной девочки сейчас устанавливаются.

По данным первичного осмотра полицейскими, на теле ребенка нет следов насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Родители малышки - иностранцы, которые приехали в РФ год назад и так не встали на миграционный учет. За это в отношении матери и отца возбудили административное дело. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.