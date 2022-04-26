Доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил храпящих мужчин о неприятных последствиях ночного храпа. Ночное нарушение дыхания - апноэ, и его последствия весьма разнообразны

"Апноэ сна – это когда люди, обычно тучные, когда спят – храпят, у них мягкие ткани верхнего неба перекрывают на доли секунды вход в дыхательные пути. Дыхание останавливается, жуткий храп это пробивает, и человек спит дальше", – цитирует врача издание "Лента.ru".

В случае отсутствия полноценной коррекции веса, образа жизни, лечения, храпящий может начать страдать повышенным давлением и высоким сахаром в крови, при этом у мужчин часто появляется нарушение потенции вплоть до полной невозможности вести полноценную интимную жизнь.