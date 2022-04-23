В Министерстве обороны РФ впервые назвали потери при крушении крейсера "Москва", ранее сообщалось, что экипаж эвакуирован. По данным Минобороны, 27 человек пропали, один член экипажа старший мичман Иван Вахрушев, погиб и похоронен в Севастополе, информацию об этом подтвердил губернатор Севастополя.

Мичман был родом из Коми, ранее принимал участие в операции в Сирии.

Эвакуированы были 396 членов экипажа крейсера.

"В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

В Минобороны добавили, что семьям пропавших и погибшего моряков оказывается помощь.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило о пожаре на крейсере "Москва". Из-за возгорания на борту сдетонировал боезапас, позже пожар был локализован, а взрывы прекратились. Судно сохраняло плавучесть, говорили в министерстве.

Поздно вечером того же дня министерство обороны сообщило, что крейсер в результате полученных повреждений корпуса и в "условиях штормового волнения моря" затонул во время буксировки.

Флагманский крейсер Черноморского флота был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода в 1976 году с изначальным названием "Слава". В 1979 году он был спущен на воду. В 1999-м "Москву" перебазировали в Севастополь. В 2008 году крейсер участвовал в операции России в Южной Осетии, нацеленной на "принуждение грузинских властей к миру", а с сентября 2015-го по январь 2016 года осуществлял прикрытие с морского направления авиабазы российских ВКС Хмеймим в Сирии.