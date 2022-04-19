История пенсионерки из Украины, которая вышла встречать украинских военных со Знаменем Победы, вызвала бурную реакцию в ООН, о чем сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс", - сказал он.

Полянский напомнил, что история совершенно реальная и может быть примером для многих.

"Я считаю, что она совершила подвиг, потому что с ней могло случиться все что угодно. Она вышла со знаменем, она не стала хитрить, юлить, она могла бы, наверное, если бы хотела или испугалась, это обыграть. Но она не стала, она продолжила продвигать то, во что она верит, она действительно дала оценку, она не взяла продукты, она попросила вернуть знамя", - подчеркнул он.

Напомним, ранее настоящей героиней Сети стала пожилая женщина, которая со Знаменем Победы вышла навстречу украинским военнослужащим, ошибочно приняв их за российских военных. Боец ВСУ дал старушке пакет с продуктами, но отобрал флаг и растоптал его. Тогда пенсионерка отказалась брать продукты и потребовали назад свой флаг, за который, по ее словам, воевали еще ее родители.