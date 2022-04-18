Он уже никому не нужен: В Татарстане начал дешеветь сахар, но спрос на него рухнул до нуля

Еще свежи в памяти бои без правил среди населения возле полок с сахарным песком. В результате чего буквально несколько недель назад найти, хотя бы килограмм сахара, было проблематично вообще в городе. Для тех, кто думал, что весь сахар смели, он есть! А многие и вовсе после резкого подорожания товара заметили, что стоимость стала снижаться.

Кореспондент Prokazan.ru решила узнать, есть ли в магазинах соль и сахар, и какая сейчас на все цена? Для этого я прошлась по известным супермаркетам и также зашла в гипермаркет. Там же посмотрела стоимость той же капусты, цена на которую поднялась весьма резко, что стало ощутимо для населения Казани.

"Теперь ищут соль"

Первым на пути был супермаркет известного бренда. Я сразу направилась к полкам с сахаром и солью. Товара было настолько много, однако никому сейчас не нужен. Никто не расхватывает, очередей не наблюдается.

"На сахар ажиотаж кончился, когда цены подняли, теперь соли нет, ее люди спрашивают, не понятно вообще, что людям надо", - подметила продавец.

Действительно, цена на сахар не уменьшилась, а наоборот стала только выше. Сейчас килограмм отдают за 93 рубля, а буквально две недели назад стоил 83. Соль пищевая йодированная вместо 55 рублей стала 63 рубля. Также стало интересно, что же с ценой на капусту, которая недавно стала стоить все 130 рублей в этой сети супермаркетов. Увиденное удивило и обрадовало. Капуста подешевела на 36 рублей, и как итог, поэтому ее и разобрали.

Дальше по пути я направилась в конкурирующий с предыдущим супермаркет, где в начале месяца не было ни соли, ни сахара. Как тогда нам сказала товаровед, сахар привозят редко, и если и привозят, то только по 80-100 пачек.

Полки были заполнены и один килограмм песка, стоит здесь дешевле, чем в предыдущем магазине, 79 рублей. Такая же соль пищевая йодированная тоже дешевле, стоит она 53 рубля. И ее практически всю разобрали, как и капусту, которая в этой торговой сети стала стоить 76 вместо 100 рублей.

Как мы видим, в одном супермаркете цены снизились, а в другом наоборот подорожали. Напоследок я зашла еще в гипермаркет, чтобы взглянуть, как обстоят дела и тут. Здесь в конце марта не было даже рафинированного сахара, а теперь выбора полно. Фасованный сахарный песок стоит 93 рубля, рафинат - от 65 до 135 рублей, соль йодированная здесь стоит 69 рублей. Даже есть соль крупная за 13 рублей, за которую шла похоже борьба нешуточная.

Стало интересно, а сколько же стоит капуста? Ведь именно здесь она была самой дешевой, когда ритейлеры подняли стоимость на борщевой набор. Теперь же капуста здесь стоит дороже, чем в других магазинах, которые я обошла. Она подорожала и стала стоить 110 рублей, а краснокочанная, как стоила 90, так и продолжает.

"Немногие готовы ходить за продуктами по разным магазинам"

Возникает вопрос, почему же в некоторых магазинах соль, сахар и капуста начали дешеветь, а в других дорожать? С чем связана такая разность в стоимости и будут ли продукты дешеветь дальше? На счет этого я поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

По словам эксперта, такой скачек цен всегда связан с экономической теорией спрос рождает предложение.

"Я прогнозировал, что снизятся цены на сахар и на капусту, а связано это с такими экономическими вещами, как спрос и предложение. То есть, если спрос огромный и предложение ограничено, то соответственно та сторона, которая представляет предложение поднимает цены. С другой стороны, если спрос уменьшается, а предложение остается на том же уровне, то происходит снижение цены", - отметил эксперт.

Это мы сейчас и наблюдаем, ажиотаж на сахар упал, а стоимость сейчас высокая в некоторых местах, за которую люди не готовы покупать, в результате полки полные, но никто не покупает. Некоторые торговые магазины стали стоимость снижать, а все потому что производители и поставщики понимают, что по такой цене покупка невозможна, соответственно происходит снижение цены, отметил эксперт.

"Есть такая теория Адама Смита, которая еще называется невидимая рука Адама Смита. Она не в моменте, а на протяжении всего времени корректирует эти цены. Например, если поставил высокую цену, и покупатель не воспринял, а рынок не принял, тебе придется все равно снизить цену, потому что ты не сможешь выживать", - рассказал Ирек Галямов.

Так почему же цена в конкурирующих магазина настолько разнится? Как рассказал нам эксперт, связано это с определенной политикой этих супермаркетов. Они торгуют ассортиментным рядом товаров, которые есть и там и там. Для того, чтобы выбор сделали в пользу них, они продают дороже сахар, но дешевле, например, халву или какие-то другие продукты питания. Есть люди, которые не знают про это, а другие же, немногие жители города, просто не готовы ходить за продуктами по разным магазинам.

"Сейчас покупатели немного избалованы на предмет того, что ради одного сахара не хотят переходить дорогу и покупать в другом магазине, где он дешевле. Это происходит оттого, что тут есть ассортиментная борьба, что-то дешевле здесь, а что-то дороже там", - отметил Галямов.

Такое же понижение цены, как прогнозирует эксперт, будет возможно на электротехнику, недвижимость и автомобили, цены которых взвинтили до потолка. Например, продаж в тех же автосалонах просто нет, из-за чего полно сотрудников сейчас сокращают. Но согласно теории экономической, в итоге придется стоимость просто понижать до той, с которой начнется спрос, чтобы выжить на том или ином рынке.