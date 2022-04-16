В Альметьевске на Объездном тракте обнаружена человеческая голова. На месте работали экипажи полиции и Росгвардии. Снимки с места ЧП появились в республиканских Telegram-каналах.

Личность погибшего пока не установлена. Альметьевцы отмечают, что событие потрясло их до глубины души.

"Че за город ужасов... Мне теперь страшно ходить", - пишут местные жители в социальных сетях.

Примечательно, что это второй подобный случай за последнее время. Ранее в Альметьевске на улице обнаружили оторванную голову пропавшего парня, растерзанную собаками.