В Татарстане всего за одну неделю цены на ряд продуктов питания выросли сразу на 12%. В основном подорожал так называемый "борщевой набор".

Больше всего подорожала свекла - на 12%. Теперь килограмм свеклы обходится в среднем в 66 рублей. Подросла цена на лук (на 11% до 54 рублей за кило). Морковь подорожала на 8,5% и теперь стоит 65 рублей за килограмм, а картофель - на 5,5% и стоит 53 рубля за килограмм.

Помимо овощей, повысились цены на хлеб из пшеничной муки на 5%. Сахарный песок прибавил в цене 4,6% и теперь стоит 86,5 рубля за килограмм.

Подорожала сметана - до 207 рублей за килограмм. На 2% повысилась стоимость чая, конфет и детского питания.