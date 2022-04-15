Можно ли по анализу крови выяснить, болен ли человек раком, рассказало главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Доктор отметил, что о скрытом заболевании говорит любое отклонение в количестве гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ без видимой и объективной причины, пишет "Российская газета".

О многом говорит такой показатель как СОЭ - скорость оседания эритроцитов. Тревогу должно вызвать беспричинное снижение гемоглобина и рост лейкоцитов.

А вот касательно онкомаркеров, то, по мнению эксперта, такие анализы должны расшифровываться онкологом.

"Их чаще назначают уже при лечении рака, когда нужно следить за развитием злокачественного процесса", - подчеркнул Каприн.

В любом случае анализы лучше не трактовать своими силами, а обращаться для этого к врачу. Только раннее обращение может дать шанс на успешное полное излечение онкологического заболевания.