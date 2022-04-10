Петербургский нарколог Елена Куркова рассказала, как понять, что у человека начинается алкоголизм. Алкоголиков в стране куда больше, чем говорит статистика, а все потому, что начальные стадии этой коварной зависимости обычно не вызывают никаких подозрений, а надо бы усомниться в своем здоровье, если появились тревожные признаки.

"Если человек выпивает в пятницу, а в субботу ощущает, что ему надо опохмелиться, факт заболевания уже есть, потому что возникла физическая зависимость, и это уже начало второй стадии алкоголизма, — объяснила Куркова в беседе с изданием "Петербургский дневник". — А вот первую стадию у нас почти не регистрируют, потому что просто никто не обращается: сам человек не способен понять, что у него проблемы".

Первый и очень серьезный признак начавшегося алкоголизма - человек забывает часть событий веселого вечера накануне. Второй признак- повышение толерантности, когда человеку надо увеличить дозу выпитого, чтобы достичь определенного состояния.

"Если раньше все помнил, понимал и регулировал, а теперь доза нужна все больше, а с памятью все хуже — это тревожный знак", — отмечает Куркова.

Вторая стадия активнее развивается у тех, кто социально неустроен - нет работы, семьи.

Нет разницы, выпивает человек раз в полгода, но много, или же пьет понемногу каждый день. Алкоголь становится частью его химического существования.

"Мой учитель говорил: "Где пить, что пить, зачем пить, когда пить, с кем пить – если ты чётко знаешь ответы на каждый из вопросов, то ты в рамках, ты вне болезни, то есть ты полностью контролируешь алкоголизацию. Когда перестаешь отвечать хотя бы на один вопрос и тебе все равно, что пить и с кем, то появляются элементы зависимости". У нас две формы заболевания: есть пагубное употребление, но как таковой зависимости нет – ты независимый, и если вовремя удержать, то неблагополучный эпизод потребления просто пройдет. А если появляется психологическая зависимость – ты уже заболел", — резюмирует врач.