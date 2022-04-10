"Если человек выпивает в пятницу, а в субботу ощущает, что ему надо опохмелиться, факт заболевания уже есть, потому что возникла физическая зависимость, и это уже начало второй стадии алкоголизма, — объяснила Куркова в беседе с изданием "Петербургский дневник". — А вот первую стадию у нас почти не регистрируют, потому что просто никто не обращается: сам человек не способен понять, что у него проблемы".
"Если раньше все помнил, понимал и регулировал, а теперь доза нужна все больше, а с памятью все хуже — это тревожный знак", — отмечает Куркова.
"Мой учитель говорил: "Где пить, что пить, зачем пить, когда пить, с кем пить – если ты чётко знаешь ответы на каждый из вопросов, то ты в рамках, ты вне болезни, то есть ты полностью контролируешь алкоголизацию. Когда перестаешь отвечать хотя бы на один вопрос и тебе все равно, что пить и с кем, то появляются элементы зависимости". У нас две формы заболевания: есть пагубное употребление, но как таковой зависимости нет – ты независимый, и если вовремя удержать, то неблагополучный эпизод потребления просто пройдет. А если появляется психологическая зависимость – ты уже заболел", — резюмирует врач.