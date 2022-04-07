Посмотрите вокруг: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых могут предать и обмануть в апреле

Российский и советский астролог и публицист Павел Глоба рассказал, для кого из знаков Зодиака в апреле повышается риск быть обманутым и преданным. Зная о такой возможности, эти три зодиакальных представителя смогут быть более внимательными и бдительными, чтобы не позволить недоброжелателям обвести себя вокруг пальца.

Рак

На Раков, как мужчин, так и женщин, будет влиять положение Венеры на астрологических картах. Это значит, что высока вероятность измены, нечестности в отношениях. Также Глоба рекомендует воздержаться от случайных мимолетных связей - они принесут больше проблем, чем удовольствия, да и скрыть измену не получится, если Рак на нее решится. Скоро правда выплывет наружу.

Чтобы обезопасить себя, Глоба советует Ракам ценить то, что они хотят сохранить и не гнаться за иллюзиями. Только верность и внимательность к партнеру помогут противостоять соблазнам.

Стрелец

Стрельцы рискуют быть обманутыми партнерами и коллегами. Ранее их убеждали, что именно они, Стрельцы, самые лучшие сотрудники. Вероятно, многое было именно так, раз представители знака нажили себе недоброжелателей.

Стрельцам Глоба советует внимательно относиться к любым новым проектам, не подписывать документы, не ознакомившись с ними до малейшей детали. Не делитесь с коллегами личными проблемами - эта информация может обернуться против вас.

Козерог

Для Козерогов есть риск быть обманутыми мошенниками, если они не будут проверять всю поступающую к ним информацию. Такие ситуации могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

Глоба советует не открывать сомнительных писем, не говорить с незнакомцами о финансах, не инвестировать в апреле, а также не давать в долг.