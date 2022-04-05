За что хотят наказать Моргенштерна и для чего Макгрегора пригласили в Казань: Главное на 5 апреля

Какое отношение эти знаменитости имеют к Татарстану – узнаете в вечернем дайджесте. Там же подробнее о новостях из Украины, крупной аварии с пассажирским поездом и о глобальном кризисе.

Плохо будет всем: эксперты спрогнозировали глобальный продовольственный кризис

Глобальный продовольственный кризис затронет все страны, и тяжелее всего придется привыкшим к комфорту Европе и США (Подробности).

Заставит извиняться? Кадыров заявил, что в Мариуполе сдались в плен более 260 украинских морпехов

Отметил, что парни из украинского батальона приняли совершенно правильное о осознанное решение (Подробности).

Пассажирский поезд на полном ходу протаранил пикап и слетел с рельсов, погибли минимум семь человек

Грузовик выехал на рельсы, игнорируя красный сигнал светофора (Подробности).

Чем не угодил Моргенштерн: В Челнах вновь возбудили дело о пропаганде наркотиков в клипах рэпера

Под прицел попали татуировки рэпера: на них эксперты обнаружили похожее на коноплю растение (Подробности).

Муфтий Татарстана пригласил Конора Макгрегора в Казань на вечернее разговение

Ему не понравился язвительный тон, в котором Макгрегор высказался о мусульманах (Подробности).