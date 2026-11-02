Новости Татарстана

Актриса из Челнов Альбина Кабалина со слезами покинула шоу на ТНТ после скандала

Анастасия Шарова Автор статьи
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Актриса театра и кино Альбина Кабалина, родившаяся в Набережных Челнах, неожиданно завершила участие в реалити-шоу «Идеальное ограбление» на ТНТ. Знаменитость появилась в пятом выпуске проекта, однако покинуть его пришлось уже в тот же день.

По условиям программы восемь известных участников оказываются в закрытом особняке, которым управляет искусственный интеллект. Одни игроки становятся грабителями и пытаются вынести деньги, другие получают роль охранников и должны помешать побегу.

Неудачный побег и конфликт с участниками

Кабалина пришла на проект с намерением выиграть крупную сумму. «Умный дом» назначил ее грабителем и предложил тайный маршрут через раздевалку бассейна. Однако первая попытка побега провалилась: актриса выбрала неправильную дверь и выломала ее.

Позже Альбина заработала для общего банка 50 тысяч рублей и помешала сбежать Марии Погребняк. Но во время следующего испытания ситуация обострилась. Актриса получила возможность забрать 300 тысяч рублей, однако остальные участники выступили против повторного шанса.

Разгорелся спор, после которого побег отменили, а Кабалину вместе с Погребняк отправили в клетку.

Решающая ошибка стоила места в шоу

Последним испытанием стало соревнование с водой. Игрокам требовалось вслепую наполнить стакан так, чтобы его содержимое весило ровно 250 граммов. После перестановки стаканов Альбине достался результат в 292 грамма, оказавшийся худшим.

Актриса заявила, что участники подсматривали во время конкурса, признавшись, что сама тоже нарушила правила. Она предложила аннулировать результаты, но «умный дом» окончательно исключил ее из игры.

Покидая особняк, Кабалина не смогла сдержать слез. Она призналась, что в начале дня считала себя спокойнее остальных игроков, но к вечеру сама оказалась втянута в атмосферу подозрений и конфликтов.

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