В Италии со дна озера подняли меч, пролежавший там 3300 лет
Бронзовый меч возрастом около 3300 лет обнаружили археологи на дне озера Меццано в Италии. Несмотря на тысячелетия под водой, клинок, по сообщению специалистов, сохранил остроту. Артефакт относится к XIII веку до нашей эры.
Находку сделали у южного берега озера, которое занимает кратер потухшего вулкана примерно в 100 километрах от Рима. С 1970-х годов в этом месте уже нашли два подобных меча, поэтому нынешнее открытие стало третьим.
Вместе с оружием обнаружили бронзовую бритву. Подобные комплекты встречаются на других археологических памятниках бронзового века. Учёные предполагают, что предметы могли принадлежать представителям воинской элиты. Ещё одна версия заключается в том, что их намеренно погрузили в воду в качестве дара богам. Поэтому исследователи допускают не только военное, но и ритуальное назначение меча.
Под водой также находятся остатки поселения на сваях, существовавшего задолго до появления Рима. Раскопки уже позволили обнаружить многочисленные предметы быта и оружие: керамические сосуды, топоры, кинжалы, наконечники стрел и копий, украшения. Теперь археологи собираются продолжить изучение территории, чтобы установить назначение поселения и причины появления ценных вещей на дне озера.
Похожая загадка возникла после обнаружения тысячелетнего меча в польской реке Варте. Его нашёл местный житель, после чего оружие отправили на реставрацию. Клинок датируют XI веком. Специалисты предполагают, что он мог принадлежать погибшему дружиннику либо попасть в воду в ходе обряда. Пока установить, был ли его владельцем викинг или воин раннего польского государства, не удалось, сообщает "Самара Онлайн 24".
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