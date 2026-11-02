Микропластик загрязняет снег в горах Сьерра-Невады

Микропластик обнаружили в снегу даже на удалённых участках гор Сьерра-Невада в Калифорнии. По данным исследования, на семи труднодоступных площадках ежедневно оседало от 270 до 3200 частиц на квадратный метр.

Измерения проводила группа учёных под руководством Александры Карапетровой из Калифорнийского университета в Риверсайде. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science and Technology. Для сбора проб исследовательница добиралась до точек на подъёмнике и лыжах. Несмотря на удалённость территорий от населённых мест, микропластик присутствовал в каждой пробе.

На курорте Маммот-Маунтин концентрация оказалась ещё выше: от 2600 до 7500 частиц на квадратный метр в сутки. Это приблизительно втрое превышает показатели удалённых районов. По предположению Карапетровой, на результат могли повлиять более высокая активность людей и интенсивные снегопады. Максимальное значение соответствует примерно 1,5 грамма пластика в день на акр.

Частицы попадают в атмосферу в результате износа пластиковых предметов и отделения волокон от одежды. Дополнительным источником может быть вентиляция сушильных машин. Затем ветер переносит загрязнение на большие расстояния, а снег захватывает его из воздуха и осаждает на земле. Во время снегопадов количество выпадающих частиц увеличивается по сравнению с сухой погодой.

Химический состав образцов определяли методом инфракрасного анализа. Среди наиболее распространённых материалов оказались полиэтилен, полипропилен и полиэстер, включая ПЭТ. Кроме того, учёные выявили производные целлюлозы, представляющие собой модифицированные растительные материалы из потребительской продукции.

Анализ воздушных потоков показал, что большинство штормов проходило над округами Фресно и Мадера. Это позволяет предположить, что часть загрязнения могла поступать из Центральной долины. Однако установить точные источники микропластика и исключить его перенос из более отдалённых районов исследователям не удалось.

Особое значение находки связано с тем, что снежный покров Сьерра-Невады обеспечивает около 30% пресной воды Калифорнии. Однако учёные пока не выясняли, попадают ли частицы в питьевые источники. Не изучалось и их воздействие на здоровье. При этом отдельные компоненты пластмасс связывают с нарушениями гормонального баланса, воспалениями и повреждением клеток, сообщает "Самара Онлайн 24".