Несколько моделей питания связали со здоровьем сердца после рака

Сбалансированный рацион может быть связан с более благоприятным состоянием сердечно-сосудистой системы у людей, перенёсших рак. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале JACC: Advances. Они обнаружили положительные взаимосвязи сразу для нескольких моделей питания, однако не стали выделять одну универсальную диету.

После завершения лечения онкологического заболевания риск хронических проблем со здоровьем не исчезает. В частности, сердечно-сосудистые болезни остаются одной из главных причин смерти среди людей с историей рака, если исключить повторное развитие опухоли.

В работе изучили данные более 8700 участников, которым ранее диагностировали онкологические заболевания. В начале наблюдения у них не было болезней сердца и сосудов. На протяжении примерно 12 лет исследователи отслеживали состояние здоровья добровольцев. За этот период 1116 человек столкнулись с сердечно-сосудистыми событиями.

Специалисты оценили шесть вариантов здорового питания: средиземноморский рацион, MIND, DASH, AHEI-2010, растительную модель и E-DII, отражающий воспалительный потенциал пищи. Все перечисленные подходы, за исключением здоровой низкожировой диеты, оказались связаны с меньшим риском сердечно-сосудистых осложнений.

При этом влияние разных рационов различалось. Соблюдение принципов AHEI-2010 соотносилось с более низкой вероятностью ишемической болезни сердца и инсульта. Модель DASH была связана с уменьшением риска сердечной недостаточности. У участников, придерживавшихся принципов MIND, отмечались наиболее выраженная связь с увеличением ожидаемой продолжительности жизни и минимальный риск смерти от любых причин.

Разница в продолжительности жизни между людьми с высокой и низкой приверженностью здоровому питанию составляла от 18 месяцев до 3 лет и 3 месяцев — в зависимости от выбранной модели.

Старший автор исследования Ян-Синь Чэнь обратил внимание на то, что положительные результаты не ограничиваются одной системой питания. Это позволяет учитывать личные предпочтения и потребности людей, перенёсших рак, вместо того чтобы рекомендовать всем одинаковый рацион.

При этом учёные напоминают, что работа носила наблюдательный характер. Она выявила связь между пищевыми привычками и состоянием здоровья, но не установила прямую причинно-следственную зависимость. На показатели могли влиять физическая активность и другие особенности образа жизни.

Полученные данные подчёркивают важность контроля сердечно-сосудистого здоровья после онкологического лечения. В перспективе анализ питания может стать одним из элементов долгосрочного наблюдения за такими пациентами и профилактики осложнений, сообщает "Самара Онлайн 24".