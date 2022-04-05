В Татарстане решили расширить сети исправительных центров для осужденных на базе республиканских предприятий. С такой инициативой вышли сотрудники УФСИН по РТ.

Сегодня осужденные к принудительным работам в основном задействованы на производствах, не требующих спецподготовки, и средняя зарплата там составляет около 15 тысяч.

Специалисты системы исполнения наказаний уверены, что расширение исправительных центрах на базе предприятий РТ позволит создать новые рабочие места и чаще применять к нарушителям наказания, которые не подразумевают изоляции человека от общества. В этом году организует участки исправительных центров для устройства на работу по меньшей мере 400 осужденных.