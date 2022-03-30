Как расплачиваться россиянам за границей и когда в Татарстане ждать лета: Главное на утро 30 марта

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ПОГОДА

Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. В отдельных районах кратковременная метель. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1..-6˚. Максимальная температура воздуха днем 0..+5˚.

ТРАНСПОРТ

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Фото: mirtesen.ru

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Виктор, Алексей, Павел и Иван.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку – отмечается ежегодно 30 марта.

Главная цель этого Дня, – конечно же, привлечение внимания всех городских жителей к такому обычному и, казалось бы, очевидному способу отдыха, как прогулка по парку.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 30 МАРТА

30 марта отмечается народный праздник Алексей Теплый. Наши предки были уверены, что в эту дату наблюдается обильное таяние снега. Православные христиане чтут память святого Алексия, человека Божия. Если в вашей семье есть ребенок, то в этот день нельзя давать ничего в долг, даже еду. Иначе можно разрушить судьбу малыша.

Что можно делать

Наши предки в этот день совершали обряд для привлечения весны: выходили в поле и клали туда пирог, а потом кланялись во все стороны. Считалось, что таким образом они делают подношение весне, поэтому она должна была скоро прийти.

30 марта нужно собирать березовый сок и делать из него взвар. Считается, что тот, кто выпьет его, будет здоровым на протяжении всего года. Также можно собрать березовые почки и приготовить из них лекарство.

Что нельзя делать

В день Алексея Теплого нельзя давать в долг деньги или еду, если в доме есть ребенок. Считается, что если нарушить запрет, то можно сломать жизнь младенцу. Вместе с деньгами и едой уйдет счастливая судьба ребенка.