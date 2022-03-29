В Татарстане предложили начать делать дороги, как в Беларуси: с цементобетонным покрытием. Такое предложение обсудили в Минтранспорта и дорожного хозяйства РТ.

Министр Фарит Ханифов отметил, что завод АО "ПО ЕлАЗ" способен предоставить нужно для такой технологии оборудование. Сейчас зарубежные детали техники есть возможность заменить на достойный российские аналоги.

Опыт строительства цементобетонных дорог в Беларуси показал, что такое покрытие более надежное и долговечное. В РБ есть участки с таким покрытием, которые были построены в 80-х годах прошлого столетия, но отлично сохранились до сего дня.