3 признака сладких мандаринов без косточек

Покупка мандаринов и правда часто похожа на маленькую лотерею: с виду плод яркий и аккуратный, а дома оказывается кислым или с косточками в каждой дольке. Это не строгая наука, но многие замечают, что по внешнему виду и весу можно отсеять хотя бы часть неудачных вариантов. Я сверил советы на российских сайтах о продуктах и быте и понял, что несколько признаков действительно помогают выбрать более удачные плоды.

На что смотреть в первую очередь

Первый ориентир — форма плода. Чаще приятнее по вкусу оказываются небольшие мандарины, которые выглядят ровными и слегка приплюснутыми сверху и снизу. У меня именно такие экземпляры чаще попадались сладкими, без неприятного сюрприза внутри.

Второй момент — верхушка и зона у плодоножки. Если у плода заметен выраженный бугорок или вытянутая верхняя часть, шанс наткнуться на косточки может быть выше. А вот аккуратное, сухое и светлое место отрыва веточки обычно выглядит более обнадёживающе.

Третий признак — донышко. На противоположной стороне у удачных плодов часто бывает небольшая ровная точка или аккуратная впадинка. Это не железное правило, но в магазине я теперь всегда переворачиваю плод и хотя бы быстро на него смотрю.

Лайфхак: если берёте мандарины на развес, не хватайте первый попавшийся пакет. Потратьте лишнюю минуту и выберите 3–4 плода из разных мест ящика: так меньше шанс, что домой уедет целая сетка одинаково неудачных фруктов.

Почему вес и кожура важнее красивого цвета

Яркий цвет ещё ничего не гарантирует. Намного полезнее взять плод в руку и оценить, насколько он тяжёлый для своего размера. На одном из российских сайтов о лайфхаках я встретил этот совет, потом попробовал сам — и он действительно рабочий: более тяжёлые мандарины часто оказываются сочнее.

Обратите внимание на кожуру. Хороший признак — тонкая, достаточно гладкая кожица, которая прилегает к мякоти без явных пустот. Если шкурка словно отстаёт и под пальцами чувствуется воздушная прослойка, плод может оказаться рыхлым внутри.

Ещё один момент — поверхность. Лёгкая пористость у мандаринов нормальна, но если плод выглядит пересохшим, тусклым или слишком мягким, я бы его не брал. У меня был такой опыт: снаружи всё выглядело терпимо, а внутри дольки уже потеряли сочность.

Тяжёлый для своего размера плод чаще оказывается сочным;

плотно прилегающая кожура обычно лучше рыхлой и отстающей;

сухая, но не пересушенная поверхность выглядит надёжнее, чем вялая.

Лайфхак: сравните в руке два мандарина одинакового размера. Тот, что ощутимо тяжелее, в большинстве случаев и по вкусу приятнее. Я так делал не раз, и способ срабатывал чаще, чем выбор только по цвету.

Какие сорта обычно считаются более удобными

Если на ценнике указан сорт, это уже половина дела. В русскоязычных материалах о продуктах чаще всего советуют присматриваться к клементинам, а также к бескосточковым разновидностям вроде сацумы и уншиу. Именно их обычно хвалят за ровную мякоть и более мягкий вкус.

Но тут есть важная оговорка: даже хороший сорт не отменяет обычную проверку руками и глазами. Я как-то взял мандарины только потому, что на табличке было красивое название, а дома часть плодов оказалась суховатой. Так что сорт — это полезная подсказка, но не гарантия.

Если сорт не указан, лучше опираться на сочетание признаков: форма, вес, кожура и донышко. По одному параметру легко ошибиться, а вот сразу по трём уже проще отсеять совсем сомнительные варианты.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я давно перестала выбирать мандарины только по цвету. Теперь всегда беру те, что кажутся тяжелее и у которых кожура сидит плотнее — косточек и кислых плодов дома стало заметно меньше».

Что делать после покупки, чтобы не испортить впечатление

Даже удачно выбранные мандарины легко испортить неправильным хранением. Если оставить их в слишком тёплом месте, они быстрее теряют сочность. Я обычно не держу большой запас на виду у батареи: пара дней — и фрукты уже не те.

Перед хранением не стоит сразу мыть все плоды. Лишняя влага может сократить срок, особенно если часть мандаринов уже слегка мягкая. Удобнее промывать только то количество, которое собираетесь съесть сейчас.

И ещё одна полезная мелочь: после очистки не спешите выбрасывать корки. Их часто используют в быту для ароматизации дома или для простых домашних настоев для уборки. Я пробовал такой способ однажды — запах приятный, хотя, конечно, полноценное средство это не всегда заменяет.

Лайфхак: если купили сразу много мандаринов, дома переберите их в тот же день и отложите мягкие отдельно. Сначала съешьте именно их, а более плотные оставьте на потом — так меньше потерь и разочарований.

В итоге схема простая: смотрите на форму, проверяйте вес и не ленитесь оценить, как сидит кожура. Эти признаки не дают стопроцентной гарантии, но заметно повышают шансы купить сладкие мандарины без косточек. Я бы сказал так: две лишние минуты у прилавка потом экономят целый вечер недовольного ворчания дома.