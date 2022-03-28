Китайцы оказались шокированы и возмущены кадрами страшных пыток, которым подвегли укаинцы взятых в плен российских военных. Кадры были опубликованы в китайской социальной сети Weibo, автор ролика уверял, что они наглядно показывают, как украинцы обращаются с пленными из РФ.

Пользователи социальной сети страшно возмутились. Они назвали такие действия "поведением нацистов". Китайцы напомнили Украине о Женевской конвенции и обвинили их в военном преступлении.

"Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?" - задался вопросом один из пользователей.

"Если это не нацисты, то кто тогда?" - спросил другой комментатор.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил разобраться со всеми фактами жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными.