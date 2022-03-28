Будьте настороже: Павел Глоба назвал знаки зодиака, для которых апрель станет самым сложным месяцем

Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, для которых апрель станет самым сложным месяцев в этом году.

Овен

Овны, вас ждет однозначно сложнейший месяц, так как удача отвернется от вас и придется справляться со всем собственными усилиями. Особенно апрель ударит по вашему финансовому положению. Так как Овны славятся транжирством, можно предположить, что вы не запаслись финансовой подушкой на черные дни, которые вот-вот могут наступить. Возможно придется влезть в долги или взять кредит. Однако, вы справитесь, если во время затянете пояса. включитесь в работу и престанете выкидывать деньги на ветер.

Скорпион

Павел Глоба советует скорпионам быть осмотрительнее на профессиональном поприще. Ни в коем случае не втягивайтесь ни в какие махинации, в этот период рядом с вами активизируются мошенники. Вас может потянуть согласиться на легкие деньги, тщательно все обдумывайте, проверяйте и не бегите сразу в бой.

Водолей

Водолеи, вас ждет напряженный апрель. Конечно мы знаем, что вы привыкли, что на работе или в другом любом деле, действовать самостоятельно. Но в этот раз это приведет к пустой трате времени и отсутствию результата. Поэтому в апреле стоит подумать о командной работе. Да, могут быть стычки и ссоры, но будьте благоразумны и переборите внутренние зажимы и установки. Вам это принесет прибыль, иначе вы накликаете на себя только больше проблем.