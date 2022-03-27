Швейцарская компания Zurich Insurance отказалась от логотипа с буквой Z в соцсетях

Крупная швейцарская страховая компания Zurich Insurance перестала использовать в социальных сетях логотип, на котором изображена буква Z. Как сказала компания, это делается во избежании «неверного толкования знака» в связи с российской спецоперацией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

«Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву Z в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована​​​. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости», — заверили в компании.

Буква Z белого цвета на синем фоне используется компанией во всех страничках социальной сети, а также сайте компании.

Раннее, в рекламе новой коллекции Louis Vuitton разглядели поддержку российской спецоперации на Украине. На украшения бренда, пользователи сети разглядели латинские буквы Z и V.