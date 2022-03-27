Казанский блогер назвал парк аттракционов Кырлай рухлядью и складом металлолома

Казанский блогер Булат Закиров, известный под именем Болт, в своем видео с обращением к правительству, которое уже разлетелось по всем казанским пабликам, назвал парк аттракционов «Кырлай» рухлядью и складом металлолома.

Закиров считает, что этот парк остался где-то в 2002 году. А на колесе обозрения практически никто не катается, потому что страшно и не безопасно.

"Никакой программы на зиму нет, то есть 6 месяцев в году здесь ничего, гектар площади в одном из самых пафосных мест Казани стоит ржавеет и гниет", - отметил блогер.

Такое видео вызвало бурю обсуждения среди казанцев.

"Купленный походу чувачек-то! Походу парк кому-то мешает";

"Нашлись оправдания новым будущем постройкам";

"Все парки аттракционов на зиму закрываются. То, что технически не безопасно работать зимой, «блогеру» наверное неизвестно", - пишут казанцы.