В возрасте 86 лет скончался бывший первый заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Минзуфар Мавлятшин. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на собственные источники.

Членом Верховного суда РТ он стал еще в 1963 году, с 1975 года стал заместителем председателя суда, а первым замом стал в 1993 году. На этой должности Заслуженный юрист России и Татарстана отработал 12 лет.

Гражданская панихида по Мавлятшину состоится завтра в 10:00 в помещении Академии наук РТ на ул. Баумана, д. 20. Похороны пройдут в поселке Мирный.