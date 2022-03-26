Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который наделяет участников спецоперации на Украине и в Донбассе статусом ветеранов боевых действий.
Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации в интернете.
Закон дает статус ветерана и инвалида боевых действий военным и сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые выполняют военные задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета страны, которое составит, по приблизительным подсчетам Минобороны, около 5 миллиардов рублей в текущем году.
Таким образом, участники военной спецоперации на Украине смогут пользоваться всеми распространяемыми на боевых ветеранов льготами: налоговой, транспортной, земельной, жилищной, льготой по оплате ЖКХ.
Ранее мы сообщали, что Минобороны обнародовало новые данные о погибших и раненых на Украине россиянах.