Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который наделяет участников спецоперации на Украине и в Донбассе статусом ветеранов боевых действий.

Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации в интернете.

Закон дает статус ветерана и инвалида боевых действий военным и сотрудникам правоохранительных и силовых структур, которые выполняют военные задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из бюджета страны, которое составит, по приблизительным подсчетам Минобороны, около 5 миллиардов рублей в текущем году.

Таким образом, участники военной спецоперации на Украине смогут пользоваться всеми распространяемыми на боевых ветеранов льготами: налоговой, транспортной, земельной, жилищной, льготой по оплате ЖКХ.