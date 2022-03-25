В России больше нет никаких ограничений для возврата смертной казни. А возвращать ее или нет, будет зависеть от текущей ситуации. В случае необходимости мораторий на смертную казнь можно будет отменить. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью изданию РИА "Новости" Медведев отметил, что изменившаяся ситуация дает РФ новые возможности:

"Это вопрос очень сложный. Он мировоззренческий, философский, нравственный. Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные. Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы", — сказал Медведев.

Ранее Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это "хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников".