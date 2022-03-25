В Воркуте нашли семейную пару, которую искали с прошлого месяца, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на региональный Следком.

Тела 34-летнего мужчины и 36-летней женщины с признаками насильственной смерти были в гараже. Следователи быстро установили и личность подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения. Он задержан.

Семейная пара пропала в ночь на 20 февраля. Муж и жена гуляли в местном байк-клубе, а когда ушли оттуда, то перестали выходить на связь. У женщины остались двое детей - 8 и 12 лет. Они взяты под опеку родственниками.