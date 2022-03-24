Воздушное направление в Турцию пользуется у жителей Татарстана большим спросом, а потому принято решение открыть новые авиарейсы на средиземноморский курорт Анталья. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Казани.

Сейчас формируется расписание на апрель и летний сезон. Планируется, что пассажиров из Казани будут перевозить на Sukhoi Superjet-100. Общая вместимость российского авиалайнера - 100 мест.

Билеты также можно приобрести на официальном сайте аэропорта.