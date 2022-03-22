Сколько сахара готовы продать спекулянты и какое еще заявление сделал Зеленский: Главное на 22 марта

Вечерний дайджест собрал актуальное за уходящий день.

В Казани полиция задержала спекулянта, продававшего сахар по космической цене

Спекулянта удалось вычислить в социальных сетях. После чего стражи порядка провели проверочную закупку (Подробности).

В Казани закрылись два супермаркета «Бахетле»

Примечательно, что один из них был первым магазином торговой сети «Бахетле» с производством домашней еды в Казани, он работал с 1998 года (Подробности).

Зеленский заявил, что уже готов обсуждать с Путиным и Донбасс, и Крым

Он полагает, что Крым и Донбасс – "тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности" (Подробности).

"Это был последний шанс": Челнинский врач спас пациентку, от которой отказались хирурги из Москвы

К кому она только не обращалась за последние 5 лет, но все твердили одно и то же: «Случай сложный, помочь не можем» (Подробности).

Мужественная девушка в Казани голыми руками убрала с дороги упавший светофор под напряжением

Очевидцы сняли на видео девушку, которая проявила чудеса отваги и безрассудства (Подробности).