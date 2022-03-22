Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что Крым и Донбасс – "тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности". Его слова приводит РИА "Новости":

"Я считаю, что это очень тяжелая история для всех - и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал – гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Суспiльне".

Зеленский уже признал, что Украине пока точно не нужно в НАТО, тем более туда страну брать не желают.